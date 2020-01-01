إنفانتينو: كرة القدم ستتغير كليًا بسبب فيروس كورونا

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحدث عن آخر مستجدات فيروس كورونا

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن كرة القدم ستكون مختلفة تمامًا بعد أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم في الوقت الحالي.

وكانت دوريات كرة القدم الأوروبية قد توقفت بسبب تفشي الوباء الجديد، وأيضًا في العديد من أنحاء العالم بعد خروج الوضع عن السيطرة.

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وحول ذلك، قال جياني إنفانتينو إنه من الصعب معرفة متى ستعود الدوريات للاستئناف من جديد، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد موعد لذلك خلال الوقت الحالي.

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الثاني والسبعين للكونميبول من خلال رسالة عبر الفيديو أن معالجة أزمة فيروس كورونا لا تزال القضية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

وتابع: "كرة القدم ليست أهم شيء، الصحة تأتي أولاً ويجب أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا الوباء الذي يهدد الجميع الآن"

وأردف: "يواجه العالم تحديات جديدة وعلينا أن نبقى معا ونعمل كفريق. هذا هو الدرس الذي يمكن أن تعطيه كرة القدم، ألا وهو العمل كفريق"

وأكمل: "نود جميعا رؤية كرة القدم مرة أخرى، لكننا لا نعرف متى سنتمكن من استئناف اللعب ولا أحد في أنحاء العالم يعرف متى سنكون قادرين على اللعب كما كان الوضع"

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يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اقترح إنشاء صندوق لدعم اللعبة بسبب التأثيرات الاقتصادية الواقعة عليها بسبب فيروس كورونا.