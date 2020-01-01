إنسيني: يجب علينا معالجة الأضرار التي لحقت بنابولي

نابولي واصل اليوم انتصاراته في الدوري الإيطالي

شدد لورينزو إنسيني، لاعب نابولي على أهمية مواصلة النتائج الجيدة لفريقه، لتعويض جماهير الفريق عن البداية السيئة.

وشارك إنسيني اليوم في فوز فريقه على حساب سامبدوريا، بأربعة أهداف لهدفين في ختام مباريات الجولة الـ 22 من السيري آ.

جاتوزو: أخشى مواجهة رانييري ونابولي قد يخسر من أطفال

المزيد من الفرق

وقال إنسيني في تصريحات عقبت اللقاء: "كان اليوم انتصاراً للمجموعة ككل، لقد صنع البدلاء الفارق وهذه هي الروح المطلوبة".

وواصل: "والآن مع عودة المصابين سيساعدوننا أكثر، يجب أن نواصل اللعب لتحقيق الفوز في كل مباراة".

وتابع: "هناك الكثير من العمل علينا القيام به، ويجب أن نستمر في التركيز لإعادة الفريق للطريق الصحيح، ومعالجة الأضرار التي حدثت أول الموسم".

وحقق فريق الجنوب الإيطالي الفوز في آخر ثلاث مباريات له بكافة المسابقات، على لاتسيو في كأس إيطاليا ثم يوفنتوس في الدوري، وسامبدوريا اليوم.

جدير بالذكر أن نابولي وصل للنقطة الـ 30 في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق تسع نقاط عن المربع الذهبي.