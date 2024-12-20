خطير مع ماريسكا .. إنزو فيرنانديز أبرز خيارات الميزانية المحدودة في فانتازي الدوري الإنجليزي

دليلك لاختيار أفضل تشكيلة في الجولة 17 من البريميرليج

Amazon

خطف لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الأنظار بصورة سلبية في بداية الموسم الحالي، عندما قرر المدرب إنزو ماريسكا، إجلاسه على مقاعد البدلاء، وهو اللاعب الأغلى في تاريخ البريميرليج.

ولكن مع توالي المباريات، شارك إنزو أمام نوح في دوري المؤتمر، وصنع 3 أهداف في الشوط الأول، وبعدها بثلاثة أيام صنع هدف التعادل أمام آرسنال، وعقب التوقف الدولي شارك أمام ليستر، وسجل هدفا وصنع آخر، وكان أكثر من ركض في الملعب بين لاعبي تشيلسي في المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان موقع GOAL قد أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

انفجار إنزو فيرنانديز

أصبح الآن إنزو فيرنانديز بسعر 5.5 مليون، أبرز الخيارات المتاحة في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، من بين فئة اللاعبين المتاحين للميزانية المحدودة، أو بمعنى آخر لاعبي الوسط الذين يقل سعرهم عن 6 ملايين.

وبات النجم الأرجنتيني أساسيًا في خطط المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، كما أنه يقوم بأدوار هجومية تجعله أقرب للمرمى من أي وقت مضى، هذا إلى جانب توليه مسؤولية بعض الضربات الثابتة والركنيات إلى جانب نجم الفريق كول بالمر.

ويتميز إنزو كذلك بأن تشيلسي يمتلك جدولا سهلا للغاية في الجولات الأربع القادمة، حيث يواجه على الترتيب إيفرتون وفولهام وإيبسويتش تاون ثم كريستال بالاس.

خيارات أخرى لتشكيلة الفانتازي

وإذا استعرضنا كذلك أبرز الخيارات الأخرى في فئة الميزانية المحدودة للاعبي وسط الملعب، فإن أكثر هذه الفئة جلبا للنقاط حتى الآن هو بريان مبيومو نجم برينتفورد بسعر 6 ملايين، وحصد 88 نقطة.

هناك أيضا نجم مانشستر يونايتد المتألق أماد ديالو (4 ملايين فقط)، وحصد حتى الآن 57 نقطة، إلى جانب نونو مادويكي من تشيلسي بسعر 5.5 مليون وحصد 65 نقطة.

وفي سعر 6 ملايين، يبرز أيضا كل من: ديان كولوسيفسكي من توتنهام (60 نقطة)، وجاستن كلويفرت من بورنموث (60 نقطة)، وأنتوني جوردون من نيوكاسل (55 نقطة).

Goal AR