إنزاجي: الفوز على يوفنتوس مرتين هو شيء سحري

سعادة كبيرة..

عبّر سيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو، عن سعادته الكبيرة بظفر فريقه بكأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على يوفنتوس، معتبرًا أن الانتصار مرتين على اليوفي هو "أمر سحري" قد استحق النادي العاصمي تحقيقه.

وكان لاتسيو قد أسقط يوفنتوس مطلع هذا الشهر بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الدوري الإيطالي، ليُلحق به الهزيمة الأولى في الكالتشيو، قبل أن يعود مجددًا وينتصر عليه اليوم في السعودية بنفس النتيجة ويتوّج بالسوبر الإيطالي.

إنزاجي بعد المباراة تحدث عن هذا الإنجاز وقال "لقد فعلنا شيئًا سحريًا، فالفوز على يوفنتوس مرتين في أسبوعين هو أمر لا يصدق. أعتقد أن هذا كان فوزًا ثانيًا مستحقًا لنا عليهم، لدينا فريق قوي يؤمن بأفكارنا وهؤلاء اللاعبون يستحقون ذلك بالفعل.".

كما أضاف "لدي إيمان كبير بلاعبيني، لقد رأيت كاتالدي وماركو بارولو وغيرهم يتدربون لذلك كنت أعلم أنهم جاهزون، كان لدى لويس ألبرتو ولوكاس ليفا بطاقة صفراء لذلك رأيت أن الأفضل أن أخرجهم.".

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أما عن الدوري الإيطالي، فقال "نحن بحاجة إلى الاستمتاع بليال مثل هذه، كان لدينا القليل منهم في السنوات الأخيرة ونتمنى ونريد أن نستمر في هذه التجارب.".

"لم أواجه أي مشكلات كبيرة أبدًا، ولكن في بعض الأحيان عندما ساءت الأمور، كنت أعرف جيدًا من هو بجانبي ومن لم يكن كذلك، أهدي لهم هذه الكأس اليوم."

الجدير بالذكر أن لاتسيو هو ثالث ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، وقد حقق 8 انتصارات متتالية في الأسابيع الأخيرة ويصفه البعض بأنه "الحصان الأسود" للاسكوتيدو هذا الموسم.