إنريكي يتمنى تدريب جوارديولا لمنتخب إسبانيا: سيكون مثاليًا!

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اعتبر المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي أن بيب جوارديولا سيكون خيارًا مثاليًا لتدريب لا روخا في المستقبل.

وكان جوارديولا قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يسعى لتدريب أحد المنتخبات بعد نهاية رحلته في مانشستر سيتي بعد عامين من الآن.

وبالنسبة لإنريكي فإنه لا يخشى أن يأخذ الفيلسوف محله في إسبانيا، بل على النقيض، تمنى أن يصل المدرب الكتالوني لتدريب الماتادور في يوم من الأيام.

ماذا قال إنريكي عن تدريب جوارديولا لإسبانيا؟

وفي المؤتمر الصحفي لإعلان قائمة منتخب إسبانيا، خرج إنريكي بتصريحات بها روح رياضية عالية تجاه جوارديولا.

مدرب برشلونة الأسبق قال "أود أن أرى جوارديولا مدربًا لمنتخب إسبانيا، سوف يكون الأمر مثاليًا بكل المقاييس".

كما أضاف "أود أن أرى المنتخب الإسباني تحت بصمته، لا أعتقد أن بمقدور المنتخب أن يكون لديه مدربًا أفضل".

هل يدرب جوارديولا منتخب إسبانيا؟

تظل فرضية تدريب جوارديولا لإسبانيا قائمة باعتبار أن إنريكي ستنتهي رحلته تقريبًا مع لا روخا بنهاية مونديال قطر في 2022 وقبل أشهر قليلة من رحيل بيب عن مانشستر سيتي.

ما قد يحول أمام وصول جوارديولا لتدريب الإسبان هو ما يمتلكه من آراء سياسية، فمن المعروف أنه من مناصري استقلال إقليم كتالونيا، وبالتالي فلن يُرحب بتدريبه للمنتخب الوطني كثيرًا.

على أي حال هناك الكثير من الخيارات الأخرى قد تظهر أمام جوارديولا مثل منتخب الأرجنتين أو منتخبات أخرى أوروبية كمنتخب إنجلترا الذي استعان كثيرًا بمدربين من خارج البلاد.

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