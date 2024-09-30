إنريكي: خسرنا مع ديمبيلي أمام برشلونة ونيوكاسل.. وعلى الجميع الالتزام بقواعدنا!

إنريكي غاضب من عثمان ديمبيلي...

أوضح لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، سبب استبعاد عثمان ديمبيلي، لاعب فريقه، من المباراة المرتقبة امام آرسنال، في دوري أبطال أوروبا.

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ومن المنتظر أن يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا على آرسنال، مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب إنريكي، قرر عدم الاعتماد على نجمه الفرنسي، في اللقاء واستبعده من القائمة.

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ولم تكشف التقارير الصحفية، عن سبب استبعاد إنريكي، للاعب الفرنسي، إلا أن الأنباء تشير إلى أن ديمبيلي، خالف تعليمات مدربه، مما تسبب في غضبه، خاصة بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام رين في الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال: "لقد خسرنا امام نيوكاسل، وميلان وبوروسيا دورتموند، وبرشلونة على أرضنا، بمشاركة ديمبيلي".

وتابع: "إذا لم يلتزم شخص بقواعد الفريق، فهذا يعني أنه غير مستعد للمشاركة في المباريات الهامة، أنا أريد أن يكون الجميع مستعدين، أريد الأفضل لفريقي هذه هي وظيفتي".

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وأضاف: "نحن في ظروف صعبة وعلينا اتخاذ قرارات صعبة، أنا متأكد بنسبة 100% من قراري، لقد تم تعييني للفوز بالألقاب، لا أستطيع ضمان هذا، ولكن يمكنني ضمان أننا نلعب بهوية قوية، ولهذا السبب أنا هنا لإنشاء فريق لديه هوية قوية وشخصية كبيرة".

جدير بالذكر أن ديمبيلي صاحب الـ 27 عامًا، قد نجح في تسجيل 4 أهداف، مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في ست مباريات بالدوري، كما كان له دورًا كبيرًا في الفوز بمباراة جيرونا، الماضية في دوري الأبطال.