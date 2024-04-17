إنريكي: كنا سنفوز على برشلونة دون طرد أراوخو.. وأنتظر رد السيد مبابي!

"مبابي كان قائدًا منذ البداية وحتى النهاية"

قاد المدرب الإسباني لويس إنريكي فريق باريس سان جيرمان، للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فريقه السابق برشلونة، بعد الفوز (4-1) في إسبانيا، معوضًا خسارته ذهابًا في حديقة الأمراء (3-2).

وقال إنريكي، في تصريح لقناة "كانال بلس": "مواجهة فريقي السابق لم يكن سهلًا، لكنني محترف يؤدي عمله، وأتمنى ألا يتكرر ذلك مرة أخرى، والآن علينا الاستعداد لنصف النهائي".

وأضاف: "فخور للغاية بأداء باريس في أول 12 دقيقة (قبل استقبال هدف رافينيا)، حيث أظهرنا ما يمكن أن نقوم به في ملعب برشلونة، والفريق حافظ على حالته الذهنية، وتغير كل شيء بعد البطاقة الحمراء (لأراوخو في الدقيقة 29)، إذ أصبحت المهمة أكثر تعقيدا للبارسا، بينما أظهر باريس الكثير من الرغبة والشخصية، وأعتقد أننا كنا سنفوز (حتى دون الطرد)".

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وأشاد بكيليان مبابي: "كان قائدًا منذ البداية وحتى النهاية، سعيد بأداء جميع اللاعبين وأريد تسليط الضوء على فيتينيا أيضًا وعثمان ديمبلي".

وختم متحدثًا عن مستقبل النجم الفرنسي: "دعونا ننتظر السيد كيليان يتحدث عن مستقبله. عندما يتحدث مبابي وباريس علنًا، سنرى، أنا هنا فقط أنتظر وأبقى صامتا"."

ويستعد سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تمكن الفريق الألماني من تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد.