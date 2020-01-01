إنريكي: أحب مواجهة ألمانيا ويمتلكون مدربين في القمة

أبرز ما جاء في مؤتمر لويس إنريكي قبل مواجهة إسبانيا أمام ألمانيا

قال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني إن مواجهة ألمانيا دائمًا ما تكون خاصة بالنسبة له ومن المواجهات التي يحب خوضها.

ويخوض المنتخب الإسباني مواجهة قوية أمام نظيره الألماني غدًا الخميس ضمن منافسات دوري الأمم الأوربية في نسختها الجديدة.

وقبل المباراة تحدث لويس إنريكي العائد من جديد لقيادة منتخب إسبانيا إن المدربين الألمان أصبحوا أكثر سيطرة وقوة في السنوات الأخيرة.

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وأضاف: "لا يوجد طريقة لعب خاصة يمكن أن نلعب بها أمام ألمانيا دونًا عن طريقة لعبنا الأصلية التي نلعب بها دائمًا، الأصل بالنسبة لي هو السيطرة على الكرة ومجريات المباراة قدر الإمكان"

وتابع: "الحالة البدنية؟ نعمل من أجل محاولة التكيف بأفضل طريقة ومعرفة الحالة التي نحن عليها في الوقت الحالي بناء على الظروف الراهنة التي تؤثر على كرة القدم"

وحول أداما تراوري قال: "لقد كانت نتائج الفحوصات التي أثبتت إصابته بفيروس كورونا مشكوكًا فيها إلى حد كبير وهذا جعلنا نستبعده من مواجهة الغد أمام ألمانيا"

وأردف: "ولكنه من المحتمل أن يكون متواجدًا بشكل طبيعي في مواجهة أوكرانيا الأحد المقبل، هو لاعب مميز ونحب أن يكون معنا لأنه سيضيف لنا كثيرًا"

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يذكر أن لويس إنريكي قد ابتعد عن المنتخب الإسباني بعد وفاة ابنته بمرض السرطان، قبل أن يعود ليشغل وظيفته من جديد بعد فترة من الابتعاد عن كرة القدم.