بالميراس يبدأ الحصاد.. متغيرات خرافية في عقد إندريك مع ريال مدريد

كل هدف بمقابل..

فاق الشاب البرازيلي إندريك أغلب التوقعات، منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من بالميراس.

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وانتقل الشاب البرازيلي صاحب الـ18 عامًا إلى مدريد مقابل 35 مليون يورو، لكن يبدو أن ناديه البرازيلي يتطلع لما هو أكثر.

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وسجل إندريك هدفين مع ريال مدريد حتى الآن، أحدهما في شباك بلدو الوليد بالدوري الإسباني، والآخر ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه شارك لمدة 26 دقيقة فقط مقسمة على 6 مباريات.

وقال جواو باولو سامبايو، مدير فرق الشباب في بالميراس، في تصريحات لبرنامج "إل شرينجيتو": "مع كل الأهداف والمتغيرات يمكن أن تصل قيمة الصفقة إلى 72 مليون يورو".

وأضاف: "البنود هي الأهداف والتمريرات الحاسمة، كل 5 أهداف تساوي 1.5 مليون يورو، ليصل المجموع إلى 60 مليون يورو (ما يعني أن كل هدف بـ300 ألف يورو)".

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وختم: "استدعاء إندريك لأول مرة للمنتخب الوطني منذ أن أصبح لاعبا في ريال مدريد، يعني 1.5 مليون يورو أخرى".