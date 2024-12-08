إندريك يحسم موقفه من الرحيل "معارًا" عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي

اللاعب الشاب ارتبط بأكثر من فريق

حسم البرازيلي إندريك موقفه من الرحيل بالإعارة عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وذلك عقب ارتباطه بأكثر من نادٍ على رأسهم ساوثامبتون الإنجليزي.

صاحب الـ18 عامًا يُعاني من قلة المشاركات مع ريال مدريد الموسم الحالي، حيث لعب 14 مباراة بواقع 149 دقيقة فقط بجميع البطولات، سجل فيها هدفين وصنع هدف واحد فقط.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن إندريك حسم قراره بالانتظار في إسبانيا وعدم الانتقال لأي نادٍ بالإعارة خلال يناير القادم، حيث سيقاتل على فرصه في تكرار لما فعله في تجربته مع بالميراس البرازيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب كان قد بدأ خارج الصورة تمامًا مع المدرب آبيل فيريرا لكنه استطاع انتزاع مكانه تدريجيًا حتى أصبح من نجوم الفريق، ويهدف لتكرار التجربة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يُشار إلى أن إندريك أصبح هذا الموسم أصغر أجنبي يُسجل في تاريخ ريال مدريد في اليجا، كما أنه ثالث أصغر لاعب من أمريكا الجنوبية يُسجل في إسبانيا.