بعد تصرفه "العنيف" ضد ألافيس .. قرار هام من إندريك نحو أنشيلوتي ولاعبي ريال مدريد

هذا ما يفكر فيه النجم البرازيلي بعد واقعته الأخيرة

أثار النجم البرازيلي إندريك الجدل خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعد تدخله العنيف "دون كرة" على سانتياجو مورينيو الظهير الأيمن للفريق المنافس.

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وفلت إندريك من عقوبة الطرد المباشر بعد أن تدخل بقوة على مورينيو، حيث اكتفى الحكم بمنحه البطاقة الصفراء، في لعبة أثارت الجدل.

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وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن إندريك أدرك أنه مخطئًا، وأنه لن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى، بعد أن كان على وشك الحصول على الكارت الأحمر بسبب ما فعله.

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وأوضحت الصحيفة أن إندريك تحدث مع دائرته المقربة، بأنه سيقوم بنقل ما يفكر فيه إلى زملائه بالفريق ومدربه كارلو أنشيلوتي، في تدريبات صباح الخميس.

ويُريد إندريك ألا يتهور في أفعاله مرة أخرى، حتى لا يحصل على عقوبة تعيق مشاركته مع الفريق، خاصة وأن الطرد كان سيكلف فريقه خسارة لاعبًا في المباراة التي كانت صعبة أمامه.

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ومنذ أن وصل النجم البرازيلي إلى ريال مدريد يستمتع بكل لحظة وهدفه الأول هو مواصلة التعلم والاستفادة من الفرص التي سنحت له، وعدم الدخول في خلافات على أرض الملعب، وبالفعل يستغل الدقائق الذي يحصل عليها، ولكنه أدرك أن البطاقة الحمراء ستجعله يتراجع خطوات إلى الخلف!

وتعلم إندريك الدرس جيدًا، وهو يعلم أن معركته أخرى وليست القتال مع لاعبين آخرين، ولكن تسجيل الأهداف وصناعة المواقف الجيدة التي ستجعله يستحوذ على مكانة أساسية في تشكيل ريال مدريد، وفقًا لما أكدت الصحيفة.