إندريك: مثل أي طفل أحلم بلعب الكلاسيكو مع ريال مدريد

أي طفل يحلم بالمشاركة في الكلاسيكو...

يستعد ريال مدريد، لمواجهة نظيره برشلونة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ضمن مباريات المعسكر الاعدادي للفريقين، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة المنتظرة بين قطبي الكرة الإسبانية،المشاركة الأولى في الكلاسيكو لإندريك، الوافد الجديد لصفوف ريال مدريد، بعد انضمامه من صفوف بالميراس في الصيف الحالي.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "اللعب في الكلاسيكو، حلم لأي ناشئ، سنبذل قصارى جهدنا للفوز، أنا سعيد للغاية بكل ما يحدث لي، في أول مباراة لي تذكرت والدي وصديقتي، ليس لدي كلمات للتعبير عن سعادتي".

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وتطرق إندريك للحديث، عن زميله الشاب أردا جولر وقال: "إنه لاعب رائع وصغير جدًا، علينا أن نتدرب كثيرًا للعب ونكون قادرين على مساعدة الفريق، لهذا أنا هنا لمساعدة زملائي في الفريق وتسجيل الأهداف".

جدير بالذكر أن إندريك صاحب الـ 18 عامًا، ظهر بالفعل لأول مرة مع الميرينجي، في المباراة الودية السابقة أمام ميلان، والتي خسرها الملكي بهدف دون رد.