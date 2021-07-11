إنجلترا وإيطاليا: مباشر لحظة بلحظة
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إنجلترا × إيطاليا
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تشكيل إنجلترا:
قرر المدرب ساوثجيت تغيير طريقة اللعب إلى 3/4/2/1 بدلًا من 4/3/3 والدفع بكيران تريبيير أساسيًا، لتكون على النحو التالي:
التشكيل| 3-4-1-2
بيكفورد
ماجواير - ستونز - والكر
شاو - فيليبس - رايس - تريبيير
ماونت
كين - رحيم
تشكيل إيطاليا:
قرر روبيرتو مانشيني اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-3-3
دوناروما
إيمرسون - بونوتشي - كيليني - دي لورينزو
باريلا - جورجينيو - فيراتي
إنسيني - إيموبيلي - كييزا
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا، والذي سيُقام على ملعب ويمبلي.