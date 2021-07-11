إنجلترا وإيطاليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي من بطولة يورو 2020 والذي سيُقام على ملعب ويمبلي

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إنجلترا × إيطاليا

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تشكيل إنجلترا:

قرر المدرب ساوثجيت تغيير طريقة اللعب إلى 3/4/2/1 بدلًا من 4/3/3 والدفع بكيران تريبيير أساسيًا، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-4-1-2

بيكفورد

ماجواير - ستونز - والكر

شاو - فيليبس - رايس - تريبيير

ماونت

كين - رحيم

تشكيل إيطاليا:

قرر روبيرتو مانشيني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

إيمرسون - بونوتشي - كيليني - دي لورينزو

باريلا - جورجينيو - فيراتي

إنسيني - إيموبيلي - كييزا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا، والذي سيُقام على ملعب ويمبلي.