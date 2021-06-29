إنجلترا وألمانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا أمام ألمانيا على ملعب ويمبلي في مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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إنجلترا 0 × 0 ألمانيا

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تشكيل إنجلترا:

التشكيل | 3-4-3



بيكفورد

ماجواير - ستونز - والكر

لوك شاو - فيليبس - رايس - تريبيير

رحيم ستيرلينج - ساكا

كين

Your #ThreeLions to face Germany in the Round of 16 at #EURO2020 ... 👊 pic.twitter.com/ZkAgOcGOFz — England (@England) June 29, 2021

تشكيل ألمانيا:

التشكيل| 3-4-2-1

مانويل نوير

أنطونيو روديجر - ماتس هوملز - جينتر

جوسينس - جورتسكا - توني كروس - كيميتش

توماس مولر - كاي هافيرتز

تيمو فيرنر

المنتخب الألماني وقع في مجموعة الموت في يورو 2020، وتأهل كوصيف بصعوبة بالغة، حيث خسر من فرنسا في المباراة الأولى ثم فاز على البرتغال في الثانية، وكاد أن يخسر من المجر في الثالثة لكنه نجح في الحصول على نقطة التعادل.

تأهل المنتخب الإنجليزي للدور الثاني في كأس أمم أوروبا بعد أن حصل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن فاز على كرواتيا والتشيك وتعادل مع اسكتلندا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ألمانيا وإنجلترا، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية، والتي ستُقام على ملعب ويمبلي.