إنجلترا وكرواتيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي في مباريات المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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إنجلترا × كرواتيا

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انطلاق المباراة

تشكيل إنجلترا

قرر المدرب ساوثجيت البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-2-3-1



بيكفورد

تريبيير - مينجس - ستونز - والكر

فيليبس - رايس

رحيم - ماونت - فودين

كين

Team news is in!



Your #ThreeLions to face Croatia in our opening game at #EURO2020 ... 👊 pic.twitter.com/HxYXprXtex — England (@England) June 13, 2021

تشكيل كرواتيا

قرر المدرب داليتش البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-3-3



ليفاكوفيتش

جفارديول - كاليتا كار - فيدا - فيرساليكو

كوفاسيتش - مودريتش - بروزوفيتش

ريبيتش - كراماريتش - بيرسيتش

في المقابل سيجاول وصيف العالم في 2018 تكرار تفوقه على الإنجليز كما فعل في نصف نهائي المونديال الأخير، بقيادة خط وسط من الأفضل في العالم بقيادة مودريتش، بروزوفيتش وكوفاسيتش، فهل يكرر الكروات انتصارهم؟

يسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق بداية قوية أمام أصعب خصوم المجموعة، من أجل أن تكون رسالة واضحة بما يستطيع الأسود الثلاثة فعله في النسخة الحالية، خاصًة وأن الفريق ملئ بالنجوم في كل المراكز تقريبًا!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لأولى مباريات المجموعة الرابعة والتي ستجمع بين إنجلترا وكرواتيا وستُقام على ملعب ويمبلي.