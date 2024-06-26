ماذا حدث في ليلة الصدارة؟

تعرض جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، لهجوم الجماهير الإنجليزية عقب تعادل الفريق مع سلوفينيا (0-0) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وذكرت صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية، أن بعض الجماهير قذفت أكواب المشروبات على ساوثجيت، بينما كان يصفق لهم بعد نهاية المباراة، التي ضمنت للأسود الثلاثة التأهل إلى ثمن النهائي على رأس المجموعة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم توجيه اتهام إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بعد تصرف المشجعين الغاضبين من الأداء والنتيجة أمام سلوفينيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت الصحيفة إلى أن "أغلبية الجماهير صفقت لساوثجيت، لكن البعض قابله بصيحات الاستهجان وأكواب المشروبات البلاستيكية، التي سقطت عند أقدام المدرب".

وختمت: "من المتوقع أن يلقي الاتحاد الأوروبي نظرة قاتمة على الحادث، مع غرامة شبه مؤكدة، إذ شهدت الوقائع السابقة تغريم ألبانيا أكثر من 12 ألف يورو بسبب رمي أشياء في مواجهة إيطاليا، بينما تعرضت اسكتلندا لعقوبة تزيد عن 5000 يورو للسبب ذاته في المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا".