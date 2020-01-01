إنجلترا تُعلن دعمها للاتحاد الأوروبي في قرار تأجيل يورو 2020

الأهم هو صحة ورفاهية الناس..

أعلن مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن دعم اتحاده للاتحاد الأوروبي في قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية لتصبح في 2021 بدلًا من 2020 نتيجة لتفشي فيروس كورونا في الأرجاء.

وأتى قرار التأجيل كنتيجة لإيقاف الدوريات الأوروبية لأجل غير مسمى واحتمالية حدوث كوارث اقتصادية حال إلغاء هذا الموسم دون استكماله مع صعوبة ضمان حل أزمة كورونا في يونيو المقبل.

بدوره عقّب بولينجهام على قرار الاتحاد بقوله "يجب أن تكون صحة الناس ورفاهيتهم هي الشغل الشاغل والأساسي لنا جميعًا، لذلك فنحن ندعم تمامًا قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020.".

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كما أضاف "سننظر إلى الآثار المترتبة على جميع فرق إنجلترا ومؤسساتنا خلال الأيام القادمة، بما في ذلك أي آثار على كأس الأمم الأوروبية 2021 للسيدات والتي نفخر باستضافتها في إنجلترا.".

"سنستمر في التعاون مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب ونتحدث عن السيناريوهات التي يمكن أن تتبع قرار اليويفا اليوم ونضمن بذلك اتخاذ إجراءات فورية بمجرد أن يكون الوقت مناسبًا لذلك."

وأتم "حتى ذلك الحين سوف نواصل اتباع نصائح الحكومة والسلطات الصحية.".

يذكر أن الكثير من الاقتراحات تم تداولها بشأن موسم البريميرليج، حيث اقترح البعض منح ليفربول المتصدر اللقب مع وجود رأي آخر بإلغاء الموسم وكأنه لم يكن لوجود صعوبة في استئنافه، ويفترض أن يشهد مطلع أبريل قرارًا حاسمًا بشأن الأمر.