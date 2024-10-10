"سأكرر ما فعلته أمام اليونان" .. لي كارسلي يقابل ثورة جماهير إنجلترا بتصريحات مستفزة!

تلقى لي كارسلي مدرب المنتخب الإنجليزي المؤقت، انتقادات لاذعة من الجماهير بعد سقوط الفريق في فخ الخسارة أمام ضيفه اليوناني بنتيجة (1-2)، اليوم الخميس في المستوى الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب ويمبلي، ظهر منتخب إنجلترا عاجزًا أمام أحفاد الإغريق، خصوصًا أن المدرب المؤقت لجأ خلطة جديدة لا تعتمد على مهاجم صريح، في ظل غياب القائد هاري كين للإصابة، رغم جلوس الثنائي أولي واتكينز وسولانكي على دكة البدلاء.

وعبرت الجماهير الإنجليزية عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة كارسلي، حيث رأوا أن إسناد المهام الهجومية للثنائي كول بالمر وجود بيلينجهام أمر غير منطقي، خصوصًا أن الأخير لم يقدم على مدار 60 دقيقة ما يشفع له للاستمرار في هذه المركز والوظائف.

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وبالفعل اعترف كارسلي بأنه فشل في تجربته الجديدة، حيث قال في تصريحات لشبكة "أي تي في": "كنا متأخرين في الكثير من الأشياء الليلة، إنه أمر مخيب للآمال. سوف تتعرض لانتكاسات ومن المهم أن ترد".

وأضاف: "حاولت تجربة فكرة جديدة لمدة 20 دقيقة، من خلال إضافة المهام الهجومية للاعبي الوسط، لكنها فشلت".

وتابع المدرب المؤقت للأسود الثلاثة: "من غير الواقعي أن نتوقع الكثير من هذه الفكرة في المرة الأولى ويتعين علينا المحاولة مرة أخرى. استقبلنا هدفين من أخطاء فادحة، وهو أمر مخيب للآمال".

وأردف: "ستظل هذه الخطة خيار لدي في المستقبل. عندما يكون لديك مهاجم بجودة هاري كين، فإن تجربة ذلك يكون أمرًا مستبعدًا، لكنه كان غائبًا اليوم، لكن في المستقبل يجب أن تكون لديك الشجاعة والقدرة على تجربة الأشياء".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى تاريخيًا، التي يفوز فيها منتخب اليونان على إنجلترا، وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب اليوناني المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الثاني.