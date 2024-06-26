"أريد تمريرة لعينة".. بيلينجهام ينفجر في وجه زملائه بألفاظ خارجة!

ماذا قال نجم إنجلترا؟

انفجر جود بيلينجهام غضبًا بسبب أحد زملائه في منتخب إنجلترا، خلال مواجهة سلوفينيا التي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ورغم تأهل المنتخب الإنجليزي إلى ثمن النهائي على رأس المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، إلا أن الفريق لم يقدم الأداء الذي يطمئن جماهيره الحالمة بالتتويج باللقب الأكبر في القارة الأوروبية.

وحسب شبكة " ITV" فإن بيلينجهام انفجر قبل نهاية الشوط الأول في المباراة، إذ أطلق العديد من الجمل المليئة بالألفاظ الخارجة تجاه زملائه في الفريق.

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ونقلت الشبكة عن خبير قراءة الشفاه جيريمي فريمان، بأن بيلينجهام صرخ قائلًا: "F *** ing pass" مرتين، قبل أن يطلق وابلًا من العبارات الخارجة.

وأوضح أن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 20 عامًا صرخ في نهاية الشوط الأول: "ضع حقا في تمريرة (لعينة)"، ثم تابع "لقد فات الأوان على السيطرة، أريد تمريرة لعينة".

وحسب شبكة "ديلي ميل" فإن الحادث وقع في نهاية الشوط الأول بعد ركلة ركنية، ومن غير الواضح ما إذا كان صراخ بيلينجهام موجها نحو شخص بعينه أم كان بوجه عام.