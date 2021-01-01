إنتر يقترب خطوة من اللقب بالفوز على فيرونا وفيورنتينا يعرقل يوفنتوس

أحد ساخن في السيري آ

انتهت مباريات عصر الأحد في السيري آ بالجولة 33 على وقع تعادل بين فيورنتينا ويوفنتوس بهدف لكل جانب في فلورنسا، وفوز إنتر على ضيفه فيرونا بهدف نظيف.

وكان جنوى فاز على سبيزيا، وساسوولو على سامبدوريا، وكروتوني على بارما السبت، بينما انتصر أودينيزي على بينفينتو صباح الأحد لحساب نفس الجولة.

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الشوط الأول شهد استحواذاً سلبياً من إنتر، إذ اقترب فقط عبر أشرف حكيمي في محاولتين، واكتفى فيرونا بالدفاع بنجاح ومحاولة استغلال المرتدات وسرعة كيفن لاسانيا بالمرتدات.

الشوط الثاني استمرت سلبية إنتر وكانت الفرصة الأولى بالدقيقة 64 بمجهود فردي من لاوتارو ولكن ماركو سيلفستري تصدى بنجاح لكرته.

حكيمي اقترب مرة أخرى من هز الشباك، ولكن كرته الثابتة ضربت القائم في الدقيقة 69، ولكن فيرونا كاد في الكرة التالية مباشرة يسجل ولكن باستوني أبعد كرة خطرة للركنية بذكاء.

إنتر أخيراً نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 75 عبر البديل ماتيو دارميان الذي انفرد وبهدوء وضع الكرة في شباك الضيوف من تمريرة حكيمي.

بينما تقدم فيورنتينا في الدقيقة 28 في فلورنسا بعد أن سجل دوشان فلاهوفيتش التقدم من علامة الجزاء، ليواصل الصربي التسجيل والتألق ويصل إلى 17 هدفاً هذا الموسم.

فيورنتينا استقبل التعادل في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني عبر كرة رائعة من ألفارو موراتا فشل الحارس البولندي دراجوفسكي في التعامل معها.

النتائج تعني استمرار صدارة إنتر وبلوغه 79 نقطة، بينما فيرونا يستمر عاشراً برصيد 41 نقطة، ويوفنتوس يصبح ثالثاً بمجموع 66 نقطة، وفيورنتنيا 14 برصيد 34 نقطة، بانتظار بقية لقاءات الجولة.