إنتر ويوفنتوس .. مباراة من الدوري الإنجليزي قدمت المتعة والأخطاء وغاب عنها "صديق ميسي"

ديربي إيطاليا الذي شهد 8 أهداف

انتهت مباراة ديربي إيطاليا بين إنتر وضيفه يوفنتوس على ملعب سان سيرو بالتعادل المثير 4-4، مواجهة قدمت الكثير من المتعة وشهدت في نفس الوقت العديد من الأخطاء، وقد غابت عنها، وبشكل غريب، بصمات المهاجم لاوتارو مارتينيز التهديفية.

الشوط الأول من اللقاء جاء مثيرًا جدًا وقد انتهى 3-2 لصالح أصحاب الملعب بعد أخذ ورد مدهش بين الفريقين، وفيما لم يتوقع أشد المتفائلين استمرار هذا الوضع في الفترة الثانية، لما سبق أن اعتدنا في مباريات الدوري الإيطالي، واصل الفريقان تقديم نفس المتعة والإثارة لينتهي اللقاء بـ8 أهداف.

مباراة من الدوري الإنجليزي!

المباراة بالتأكيد غريبة على "العادات" الكروية الإيطالية، سواء من حيث عدد الأهداف الكبير أو الأخطاء الجماعية وخاصة الفردية الدفاعية الكارثية، حتى أن البعض شبهها بمباراة من الدوري الإنجليزي الذي تزدحم مواجهاته، بين الكبار والصغار، بتلك التفاصيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شاهدنا اليوم مهارات فردية مذهلة من عدد من اللاعبين على رأسهم ماركوس تورام وفرانشيسكو كونسيساو، وفي المقابل أخطاء فردية هائلة من لاعبين مثل بيير كالولو وفيديريكو دي ماركو ودانيلو، بجانب الكثير من أخطاء التمركز والانتشار من لاعبي الوسط خاصة من جانب السيدة العجوز، حتى بدا أن الفريق كان بحاجة إلى "اللاعب" تياجو موتا لا المدرب!

يُحسب للفريقين بالتأكيد الرغبة الهجومية الهائلة والإصرار على الوصول لمرمى الخصم، ويُحسب ليوفنتوس كثيرًا عودته في اللقاء من 4-2 إلى التعادل الثمين، ولمدربه تياجو موتا تغييراته التي أعادت فريقه للمباراة، ولكن هذا لم يكن ليحدث لولا الرعونة والتسرع الكبير من جانب مهاجمي إنتر وإهدارهم العديد من الفرص لإضافة الهدف الخامس، بجانب بالطبع تألق الحارس دي جريجوري.

غياب "صديق ميسي" عن ديربي إيطاليا

حين ترى إنتر سجل 4 أهداف لا تبحث إن كان نجمه، لاوتارو مارتينيز، قد سجل أو لا، بل تبحث لتعرف كم هدفًا سجل! ولكنك قد تُفاجأ اليوم إن علمت أنه لم يُسجل أي هدف، بل لم يُقدم الكثير خلال المباراة، إذ لم يصل عدد الأهداف المتوقعة من جانبه إلى أكثر من 0.42.

المهاجم، المعروف بصداقته للنجم ليونيل ميسي، لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء يوفنتوس سوى 4 مرات، والغريب أنه سدد 3 مرات ولم تكن أي واحدة منهن على المرمى! ربما تحرك جيدًا وفتح مساحات لزملائه القادمين من الأطراف والخلف، وساعد في الأدوار الدفاعية، لكنه هجوميًا لم يكن حاضرًا وقدم واحدة من أقل مبارياته مع الفريق، حتى أن شبكة سكاي سبورت منحته تقييم 5.5، والأمر ذاته فعلته النسخة الإيطالية من جول.