الانتقالات
الانتقالات

إنتر يفتح باب رحيل بيريسيتش في يناير

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Getty Images
النجم الكرواتي بعيد تماماً عن مستواه
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر لا يمانع الاستغناء عن نجمه إيفان بيريسيتش في انتقالات يناير الجارية بعد التراجع الكبير في مستواه الموسم الحالي.

ولم يسجل بيريسيتش إلا ثلاثة أهداف هذا الموسم مع النيراتزوري وتلقى انتقادات عدة إعلامية وجماهيرية بعد فشله في إظهار مستوى المواسم الماضية.

وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن إنتر منفتح حالياً على فكرة بيع بيريسيتش في انتقالات يناير وحدد سعره في حدود 40 مليون يورو.

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وأشارت التقارير لاجتماع بين اللاعب وبيبي ماروتا، المدير الرياضي للنادي، لمناقشة وضعه الحالي، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل ما دار بين الطرفين.

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وأبدى مانشستر يونايتد اهتماماً كبيراً بضم بيريسيتش في السنة الماضية، وألمحت الصحيفة لإمكانية عودة المفاوضات من جديد، مع عدم نسيان أتلتيكو مدريد الذي يراقب وضعية اللاعب.

وقالت الصحيفة إن العقبة الوحيدة لإنتر لبيع بيريستش في يناير هي إيجاد بديل في ظل صعوبة الحصول على هدفه الأول فيديريكو كييزا من فيورينتينا في ميركاتو الشتاء.

وكان إنتر قد تعاقد مع بيريسيتش من فولفسبورج في 2015 مقابل 18 ونصف مليون يورو بعد مفاوضات امتدت لعدة أشهر.

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