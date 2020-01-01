إنتر يستهدف ضم أجويرو مجانًا

سيرخيو أجويرو قد ينضم إلى لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو تحت قيادة أنطونيو كونتي

يهتم إنتر الإيطالي بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر الصيف المقبل بعد نهاية عقد الأرجنتيني الحالي في يونيو القادم.

وحسب دايلي ميل، فإن مانشستر سيتي لم يدخل مع أجويرو في منطقة تضمن تجديد عقده الذ ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يحدث الاتفاق بعد.

وبحسب ما ورد، فإن وصيف الدوري الأوروبي مستعد لمنح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

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ويمكن لأجويرو التحدث إلى أي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل، وحسب المصادر الصحفية الإنجليزية فإن إنتر يفكر جديًا في استقطاب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وسيكون الراتب الذي سيعرضه إنتر أقل مما يتقاضاه أجويرو في مانشستر سيتي، حيث سيتراوح راتب النيراتزوري بين 6 ونصف إلى 7 ونصف مليون جنيه استرليني.

ومن جهته، يحرص المدير الفني أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري على تعزيز خط هجومه حيث يستهدف لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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وسجل الهداف التاريخي لمانشستر سيتي 23 هدفًا الموسم الماضي، ومقارنة بالمواسم السابقة كان أداؤه ضعيفًا بشكل كبير ولم يكن أساسيًا في كل المباريات.