إنتر يستسلم لرحيل لاوتارو ويحدد بديله

يبدو أن الأفاعي استسلموا لرحيل مهاجهم

يبدو أن فريق إنتر الإيطالي أصبح في وضع الاستسلام بشأن رحيل المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من النادي الصيف المقبل.

لوتارو يعتبر هدف للكثير من الأندية للتعاقد معه في الفترة المقبلة، أبرزهم برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن النادي الإيطالي يبحث حالياً عن مهاجم بديل للأرجنتيني الذي يعتبر أهم لاعبي الفريق في الوقت الجاري.

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وأضافت: "إنتر استسلم لفكرة رحيل لاوتارو، وربما حددوا بديله أيضاً وهو الجابوني بيير إيمريك أوباميانج".

أوباميانج سبق له اللعب في إيطاليا في عام 2007 مع شباب ميلان ولكن لم يلعب مع الفريق الأول في أي مباراة.

وحسب الصحيفة فأن لاوتارو يعتبر أقرب إلى برشلونة بسبب الثناء الذي حصل عليه المهاجم الأرجنتيني من قبل ليونيل ميسي، والذي أكد على جودة اللاعب وأهميته.

صفقة انتقال أوباميانج إلى إنتر وحسب ما نقلت الصحيفة ستكون رابحة بالنسبة لأرسنال بسبب اقتراب نهاية عقد اللاعب في عام 2021، وتقدمه في العمر.

لاوتارو سجل هذا الموسم 11 هدفاً في الدوري الإيطالي، فيما سجل أوباميانج 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي ويتربع على عرش صدارة هدافي البريميرليج.