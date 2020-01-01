إنتر يرفع عرضه من أجل فيدال

هل اقترب فيدال من ترك برشلونة والانتقال إلى إنتر؟

كشفت مصادر مقربة من إنتر الإيطالي أن صفقة انتقال أرتورو فيدال من برشلونة إلى النيراتزوري قد ذهبت إلى منعطف آخر بعد رفض الفريق الكتالوني للعرض الأول.

وكان إنتر قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب الدولي التشيلي منذ بداية سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مع تأكيد المدير التنفيذي للنادي جيوسيبي ماروتا على وجود توصل بين الطرفين.

وحسب مصادر موثوقة فإن برشلونة قد رفض العرض الأول والذي بلغ 12 مليون يورو فقط، مطالبًا إدارة النيراتزوري بدفع 25 مليون يورو.

ورغم رفض برشلونة للعرض الأول، لم يفقد إنتر الأمل في ضم فيدال خاصة مع توتر العلاقة بينه وبين الفريق الكتالوني ومدربه إرنستو فالفيردي بسبب عدم مشاركته بصفة منتظمة.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن إنتر رفع العرض إلى إعارة حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو، مع أحقية الشراء في نهايتها بـ 15 مليون يورو، لتبلغ الصفقة كإجمالي 18 مليون يورو.

ويريد كونتي تعزيز صفوفه بلاعب وسط ميدان يستطيع اللعب في جميع مراكز الوسط في خطة 3/5/2 بعد تكرار إصابات باريلا وسينسي وعدم وجود بدائل بنفس الكفاءة فضلًا عن حاجة المدرب الإيطالي لعناصرخبرة فازت بالبطولات من قبل.

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يذكر أن إنتر يخطط من أجل التعاقد مع أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والصفقة باتت قاب قوسين أو أدتى من الحسم بشكل رسمي.