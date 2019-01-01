إنتر يرفض ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل إيكاردي

نابولي يرسل 50 مليون من أجل إيكاردي، وإنتر لن يتنازل عن الـ 80 مليون كحد أدنى

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض إنتر ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل التعاقد من النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان إنتر قد أعلن على لسان مديره التنفيذي جيوسيبي ماروتا أن إيكاردي خارج خطة الفريق في الموسم المقبل.

وتسببت هذه الأزمات في انخفاض القيمة السوقية للمهاجم الأرجنتيني، والتي كانت تجاوزت الـ 100 مليون يورو في الصيف الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

واستغلالًا لذلك، أرسل نابولي عرضًا تصل قيمته بالإضافات إلى 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع ماورو إيكاردي.

ولكن إنتر رفض العرض بسبب المقابل المادي، في الوقت الذي يبدو فيه المهاجم الأرجنتيني أكثر ميلًا للذهاب إلى يوفنتوس.

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يذكر أن أنطوينو كونتي قد صدق في أكثر من مؤتمر صحفي على ما قاله جيوسيبي ماروتا بأن إيكاردي خارج خطط الفريق للموسم الجديد.