إنتر يرفض الاستسلام في التعاقد مع فيدال

إنتر مستمر في سباق التعاقد مع فيدال

يبدو أن إنتر الإيطالي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال.

فيدال كان على رأس قائمة إنتر للتعاقدات الجديد في فصل الشتاء، ولكن تمسك إدارة برشلونة ببقاء اللاعب دفع إنتر للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بالرغم من الصراع الكبير على صدارة الدوري في الوقت الحالي مع يوفنتوس إلا أن المدير الرياضي ماروتا لم يتخلى عن حلمه الخاص بضم فيدال من برشلونة.

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ويعتقد المسؤولين في نادي إنتر أن اللاعب التشيلي سيكون رفقة إريكسن خط وسط للفريق الإيطالي ربما الأفضل في أوروبا.

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إنتر عاد للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم رفقة المدرب كونتي الذي تولى المسؤولية بداية الموسم خلفاً لسباليتي.

ويتواجد إنتر حالياً في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر الذي سقط أمس في فخ الخسارة أمام هيلاس فيرونا بثنائية مقابل هدف، وسيكون لدى إنتر فرصة ذهبية للمشاركة في تصدر الدوري رفقة يوفنتوس عندما يواجه ميلان اليوم في ديربي الغضب.