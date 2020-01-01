ماروتا: فيدال إلى إنتر مرتبطة بإقالة فالفيردي

إنتر يبدي خوفه من إقالة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة عقب إخفاق الفريق الكتالوني في السوبر الإسباني، بسبب مستقبل أرتورو فيدال

أعلن بيبي ماروتا، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، صراحة اهتمام النيراتزوري بالحصول على خدمات أرتورو فيدال، نجم برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال ماروتا، في تصريحات لراديو راي الإيطالي: "يعتمد شراء فيدال على العديد من العوامل، لا أخفي أنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

واستدرك: "لكن موقف مدرب برشلونة في خطر الآن، وإذا تمت إقالته فلا يمكنني التنبؤ بما سيحدث".

وتطرق ماروتا للحديث على المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس معترفًا بأفضلية الأخير على الأفاعي للفوز بالبطولة.

ماروتا أوضح: "يوفنتوس يملك المهارات والمتطلبات اللازمة للتقدم علينا، فإنتر يمكنه الفوز بالدوري حال خسر يوفنتوس".

ويحتل إنتر، صدارة الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، حيث يتفوق بفارق الأهداف، على منافسه يوفنتوس، الذي يمتلك نفس عدد النقاط.