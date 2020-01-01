إنتر يحدد شروط ضم سانشيز بشكل نهائي واللاعب عليه التنازل

إنتر يفكر في تحويل إعارة سانشيز لإنتقال نهائي لكن بعدة شروط واللاعب عليه التنازل عن أكثر من نصف راتبه.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة داخل نادي إنتر بتحويل إعارة النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز لانتقال نهائي لصفوف النيراتزوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن إنتر سيقدم على تلك الخطوة لو تحسن أداء اللاعب خلال آخر شهرين من الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن مستوى سانشيز الذي ظهر به خلال الموسم لم يلفت أنظار إنتر بشكل قوي، لكن اللاعب يملك فرصة حتى نهاية مايو المقبل لتحسين وضعه.

المزيد من الفرق

وسيكون على سانشيز أن يتنازل عن حوالي نصف راتبه الحالي لو أراد هو الآخر إتمام الانتقال النهائي لصفوف النيراتزوري خلال الصيف المقبل.

إنتر يكشف عن موقفه من الموعد الجديد لديربي يوفنتوس

ويحصل اللاعب التشيلياني في الوقت الحالي على حوالي 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع تصل لـ 550 عند تحقيق بعض الشروط في التعاقد.

ويتحمل إنتر في الوقت الحالي حوالي ربع راتب اللاعب بينما يتكفل مانشستر يونايتد بالباقي، ولا ينوي الفريق الإيطالي دفع أكثر من 200 ألف استرليني في الأسبوع حال حول الصفقة لانتقال نهائي.

جدير بالذكر أن انضمام سانشيز بشكل نهائي لإنتر سيكلف الفريق حوالي 25 مليون يورو وهو الرقم المتفق عليه مع مانشستر يونايتد في بداية الإعارة.