إنتر يحاول تحصين لاوتارو وإبعاد برشلونة عنه
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يخطط نادي إنتر الإيطالي لمنح مهاجمه لاوتارو مارتينيز عقدًا جديدًا وزيادة الشرط الجزائي لمنع برشلونة من ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.
برشلونة يرغب في جلب مهاجم خلال الصيف الجاري بعد كثرة الإصابات التي ضربت لويس سواريز بجانب وصول اللاعب إلى سن 33 عامًا.
وبحسب "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة النيراتزوري قلقة من رغبة برشلونة في التعاقد مع لوتارو وإمكانية دفع 111 مليون يورو في الصيف المقبل لجلب اللاعب.
وأوضحت أنّ المحاولات بدأت لأجل الجلوس مع لاوتارو والتفاوض على منحه عقدًا جديدًا مع تمديد فترة استمراره بالنادي بجانب زيادة الشرط الجزائي.
وينتهي العقد الحالي للاعب في يونيو 2023، وهو العقد الذي وقعه في يوليو 2018.
جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يتمكن من ضم أي مهاجم خلال سوق الانتقالات الشتوية رغم إصابة سواريز وغيابه حتى أبريل.