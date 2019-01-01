إنتر يتغلب على توتنهام ودياً بركلات الترجيح

بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق ركلات الجزاء تحسم المباراة

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق نادي إنتر الإيطالي، الفوز على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، في المباراة الودية التي جمعت بينمهما استعداداً للموسم الجديد.

واستضاف توتنهام، نظيره إنتر على ملعب توتنهام، في المباراة التي انتهت بالوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، تمكن البرازيلي لوكاس مورا، من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمرمى إنتر، بعد تمريرة من زميله لاميلا.

وتمكن سينسي، لاعب النيراتزوري، من خطف هدف التعادل، في الدقيقة 36 بعد تمريرة بينية وضعته في انفراد بمرمى لوريس ليضعها في الشباك.

المباراة اتجهت إلى ركلات الجزاء، وأضاع توتنهام الركلتين الأولى والأخيرة، بينما أضع إنتر الركلة الأولى وخطف الفوز.