إنتر ونابولي يعرقلان لعب المؤجلات 9 مارس

مصير الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي والمؤجلة بسبب فيروس كورونا ما زال عالقًا

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن إنتر ونابولي هما من يعرقلان إقامة المباريات المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من السيري آ في التاسع من مارس المقبل.

وكانت عدة أندية إيطالية على رأسها إنتر ونابولي قد رفضت الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الإيطالي بشأن المباريات المؤجلة خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

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وتسبب فيروس كورونا في اتخاذ القرار بتأجيل بعض المباريات التي تم الاتفاق على إقامتها بدون جمهور، قبل أن يتراجع الاتحاد الإيطالي عن ذلك ويقرر التأجيل.

وبعد رفض بعض الأندية للتأجيل حتى مايو، يبدو أن الجميع قد وافق على الاقتراح الجديد والذي ينص على إقامتها في التاسع من مارس الحالي.

ولكن هناك أزمة قد تعطل ذلك وهي رفض ناديين فقط من أصل 20 نادٍ وافق منهم 18 على الاقتراح الذي نقلته آخر التقارير الصحفية.

الناديان اللذان يرفضان ذلك هما إنتر ونابولي، وذلك على الرغم من أن هذا الحل المبدأي جاء بناء على اقتراح إدارة النيراتزوري نفسها.

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يذكر أن بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر قد أبلغ بأن الفطرة السليمة تقود إلى خوض اللقاءات يوم 9 مارس، ولكن يبدو أنه غير رأيه بناء على ما حدث مؤخرًا.