إنتر يطارد نجم نابولي

اللاعب عقده أوشك على الانتهاء

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر دخل في مفاوضات للتعاقد مع دريس ميرتينس، هداف نابولي، استغلالاً لوضعه الحالي مع فريق الجنوب الإيطالي.

وينتهي عقد ميرتينس مع نابولي بحلول نهاية الموسم الجاري، ورغم أنه يفصله خمسة أهداف ليكون الهداف التاريخي للفريق، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع ناديه.

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وذكرت "كوريري" أن إنتر أتم اتفاقاً مع وكلاء البلجيكي لضم اللاعب مجاناً الصيف المقبل بعد نهاية مشواره مع البارتينوبي.

وفي المقابل، أوضح نيكولو شيرا، مسؤول الانتقالات في "لاجازيتا"، أن اللاعب عرض نفسه على إنتر وبوروسيا دورتموند في ظل رفضه الرحيل للصين.

وكشف شيرا أن ميرتينس تلقى عقداً لثلاث سنوات من جوانجزو الصيني، وبراتب 17 مليون يورو طوال مدة العقد، ولكن اللاعب وزوجته لا يفضلان ترك أوروبا.

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وشارك المهاجم ذو ال32 عاماً في التعادل السلبي لنابولي مساء السبت أمام جنوى لحساب الجولة 12 من السيري آ.