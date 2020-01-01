إنتر ميلان يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم سانشيز مجانًا

سانشيز على بُعد خطوة من إنتر ميلان بشكل نهائي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد المعار لإنتر ميلان، من الانتقال بشكل نهائي إلى الفريق الإيطالي.

وكان سانشيز قد انضم لإنتر ميلان على سبيل الإعارة بداية الموسم الماضي، وقدم مستويات متفاوتة خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما نشره فابريزيو رومانو الصحفي المنسوب لشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الإثنين، أن الاتفاق بين الناديين قد تم بالفعل على جميع البنود.

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وأضاف أن الصفقة ستكون بانتقال سانشيز بشكل مجاني إلى إنتر ميلان نهائيًا بعد فترة الإعارة، وسيتقاضى اللاعب راتب سنوي 7 ملايين يورو.

وبذلك الاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة بانتقال سانشيز بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة إلى فريق إنتر ميلان بدون مقابل.

واحتل إنتر ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، حيث حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 10 وتلقى 4 هزائم.