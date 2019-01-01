إنتر يُنافس ميلان وروما على توقيع دي باول

دي باول أشعل صراعًا إيطاليًا لضمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يعد ميلان وروما وحدهما في سباق التعاقد مع رودريجو دي باول صاحب الـ4 مباريات دولية مع الأرجنتين، بل انضم لهما الإنتر.

وأفادت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن الإنتر أدرج لاعب الوسط المهاجم لأودينيزي ضمن أجندة أهدافه للموسم القادم، وسيبدأ العمل على ضمه في المرحلة الأخيرة من الموسم الجاري خاصة أن فريقه يُمانع تمامًا التخلي عنه هذا الشهر.

وكان دي باول قد لفت إليه أنظار الأندية الإيطالية خاصة ميلان وروما بأدائه الممتاز مع أودينيزي هذا الموسم، إذ أحرز 6 أهداف وصنع 3 ضمن 18 مباراة من السيري آ ويُعد أحد أبرز لاعبي مرحلة الذهاب في البطولة.

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وبدأ صاحب الـ24 عامًا مسيرته الكروية مع راسينج الأرجنتيني، وانتقل منه إلى أوروبا عبر فالنسيا عام 2014، لكنه عاد له معارًا في يناير2016 قبل أن يُغادر النادي الإسباني نهائيًا باتجاه أودينيزي صيف 2016 مقابل 3 ملايين يورو.

وازدادت قيمة اللاعب السوقية خلال تواجده في إيطاليا، إذ كانت لا تتجاوز الـ2.5 مليون يورو عام 2016 ووصلت حاليًا إلى 18 مليون يورو حسب موقع ترانسفيرماركت.