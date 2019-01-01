لائحة من النجوم تزين مدرجات ديربي ميلانو

مباراة مرتقبة في الجولة الرابعة للسيري آ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية عن تواجد عدد كبير من النجوم السابقين في مدرجات ملعب "جيوسيبي مياتسا" لحضور قمة الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر.

ويحل إنتر ضيفاً على جاره ميلان على الملعب الذي يستضيف لقاءات الفريقين ضمن مجريات الجولة الرابعة للسيري آ مساء السبت.

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وذكرت عدة مصادر إعلامية أن قائمة الحضور ستضم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة لعدد كبير من النجوم السابقين لكرة القدم.

وضمن قائمة الأسماء البرازيلي رونالدو، مهاجم الفريقين السابق، وهريستو ستويتشكوف، النجم البلغاري، وإيفان زامورانو، النجم التشيلي وأسطورة إنتر.

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ويتوقع تواجد بوريس بيكر، أسطور كرة المضرب الألماني، وفالنتينو روسي، نجم سباقات الدراجات البخارية الشهير، والمعروف بمناصرته إنتر.

ويملك إنتر تسع نقاط في صدارة الجدول، بينما تحصل ميلان على ست نقاط من المباريات الثلاث السابقة.