إنتر يقرر مصير موتا في جنوى

جنوى يصارع الهبوط

أفادت تقارير بوجود احتمالية لإقالة تياجو موتا من تدريب جنوى بعد أسابيع فقط من تعيينه في ظل استمرار تراجع النتائج بالدوري الإيطالي.

وخسر الروسوبلو من سامبدوريا في ديربي مدينة جنوى مساء السبت بهدف نظيف بالدقائق الأخيرة، ليستمر الفريق بالمركز قبل الأخير.

وذكرت "سكاي" أن إنريكو بريزيوسي، رئيس النادي، ليس راضياً عن النتائج التي حققها موتا حتى الآن، ولكن قرر تجديد الثقة بالمدير الفني حتى اللقاء القادم.

وجمع موتا فقط ست نقاط في ثمان مباريات مع جنوى حتى الآن، متفوقاً بنقطة وحيدة على سابقه أوريليو أندرياتزوري.

وسيكون لقاء جنوى المقبل أمام إنتر بالجولة السابعة عشر من السيري آ الأسبوع المقبل، المباراة الأخيرة قبل توقف المسابقة للعطلة الشتوية.

ورفض موتا التعليق مع "DAZN" على إمكانية إقالته، وذكر أن الأمر بيد الإدارة، في ظل الحديث عن إمكانية عودة دافيدي بالارديني، أو الاستعانة بماسيمو فيكادينتي.

وفاز موتا بلقاءين مع جنوى، أحدها في كأس إيطاليا، وتعادل ثلاث مرات، وخسر أربع مرات.