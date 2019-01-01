3 أسماء لدعم وسط الإنتر الصيف القادم

إنتر يستهدف أحد هذا الثلاثي لدعم وسطه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي للإنتر لدعم وسط ملعب الفريق خلال الموسم القادم، بعد عدم رضاه عن أداء اللاعبين في تلك المنطقة من الملعب هذا الموسم.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أشارت لأن الثنائي مارسيلو بروزوفيتش ورادجا ناينجولان يضمنان بقائهما في الفريق الموسم القادم، لكن الشكوك تدور حول مستقبل الرباعي بورخا فاليرو وجواو ماريو وروبيرتو جاليارديني وماتياس فيسينو.

وأضافت الصحيفة أن الاسم الحلم لإدارة النيرادزوري يبقى إلكاي جونجان الذي لم يُجدد بعد عقده مع مانشستر سيتي، والذي سينتهي صيف 2020، لكن اللاعب يطلب 9 ملايين يورو سنويًا وهو مبلغًا كبيرًا بالنسبة للنادي الإيطالي.

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ولذا هناك قائمة من البدلاء تشمل اسمين، الأول هو لورينزو بلجريني لاعب وسط روما المتاح للخروج مقابل دفع 30 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، وهو مبلغ يبدو في المتناول لكن اللاعب مازال مترددًا في الرحيل عن الأولمبيكو بجانب أن اسمه مرتبط بالميلان.

الاسم الثاني هو دينيس برات لاعب سامبدوريا الذي نضج كثيرًا وأصبح لاعب وسط متكامل هذا الموسم، ويُقيم من جانب إدارته بـ25 مليون يورو وهو مبلغ في متناول الإنتر بالطبع.