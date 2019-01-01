رئيس كالياري يدافع عن جمهوره بعد العنصرية ضد لوكاكو

كالياري وتاريخ من التصرفات العنصرية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع رئيس كالياري توماسو جيليني عن جمهوره بعد واقعة الهتافات العنصرية بحق روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، في لقاء الفريقين هذا الأسبوع.

إنتر انتصر بهدفين لواحد على مضيفه كالياري مساء الأحد، وشهدت المباراة قيام الجمهور بأصوات القردة للوكاكو لحظة تسديده لركلة جزاء.

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وقال جيليني مع "راديو بوبولاري": "نحاول علاج الأمر عبر التواصل مع مسؤولي الأمن في الملعب وأن يقوموا بالإبلاغ عن المتسببين بالهتافات".

وأضاف: "ليس من السهل استخدام التكنولوجيا، سأطالب الجمهور المحترم بالمساعدة والإبلاغ أيضاً، 99.9% من جمهورنا محترم، محاربة الجهل أمر صعب".

وواصل: "كالياري ليست مدينة عنصرية، أنا آسف عما حدث، أتمنى أن لا يتم عقابنا، هذا ليس الحل، الحل هو التوعية وليس إغلاق المدرجات".

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وسبق وقامت جماهير كالياري باستخدام الهتاف العنصري ضد صامويل إيتو مع إنتر، والغاني سولي مونتاري، وثنائي يوفنتوس مويس كين وبليز ماتويدي العام الماضي.