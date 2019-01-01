إنتر يحصن لاوتارو من إغراءات برشلونة

الأرجنتيني مطلوب بقوة في برشلونة

أفادت تقارير إيطالية أن إنتر بدأ التحركات لتأمين مهاجمه لاوتارو مارتينيز في ظل الحديث المتكرر عن اهتمام برشلونة بضمه.

وتحدثت التقارير في إسبانيا أن برشلونة يسعى لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني وجعله خليفة مهاجمه لويس سواريز.

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وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر يريد إزالة الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو، والساري للفرق خارج إيطاليا في الفترة من 1-15 يوليو.

وأضاف التقرير أن النيراتزوري سيغري مهاجمه برفع راتبه البالغ حالياً مليون ونصف المليون يورو، بالإضافة لمده مدة إضافية عن 2023.

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إنتر كان قد تعاقد مع لاوتارو الصيف قبل الماضي من راسينج الأرجنتيني مقابل قرابة 22 مليون يورو.