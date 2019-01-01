مصادر | إنتر لن يتعاقد مع كيتا بالدي

إنتر ميلان لن يفعل بند الشراء في عقد كيتا بالدي واللاعب سيعود لموناكو على الأغلب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن الإنتر لن يقوم بتفعيل بند الشراء في عقد لاعبه كيتا بالدي بنهاية الموسم الحالي.

وكان كيتا بالدي قد انضم إلى صفوف إنتر قبل بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وعاش كيتا بالدي أيامًا جيدة في الإنتر في بداية عام 2019 بعدما أصبح جزءً من التشكيل الأساسي وتمكن من إحراز هدف الفوز ضد إمبولي في الجولة الأخيرة وقبلها صنع هدف الانتصار الثمين على نابولي.

ولكن الأمور أخذت بعدًا آخر بعد إصابته التي أبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر، ولم يعد بعدها إلى تشكيل سباليتي الذي فضل الاعتماد على بيريزيتش وبورخا فاليرو.

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يُذكر أن صاحب الـ23 عامًا يلعب مع الإنتر معارًا من موناكو لموسم واحد مع حق شرائه نهائيًا مقابل 30 مليون يورو، وقد قال وكيله مؤخرًا أن النيرادزوري سيضم اللاعب نهائيًا في الصيف القادم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

إلا أن إنتر تراجع في الأيام القليلة الماضية عن فكرة التعاقد معه بشكل رسمي، مفضلين توفير الـ 30 مليون يورو إلى تعاقدات أخرى أكثر أخمية من وجهة نظر أوسوليو وماروتا.