عقبة وحيدة في طريق إنتر نحو كولوسيفسكي

إنتر يبحث عن تدعيمات

أفادت مصادر إيطالية باقتراب إنتر من حسم صفقة ضم نجم بارما الشاب ديان كولوسيفسكي في انتقالات يناير المقبلة لتدعيم صفوف الفريق وخط وسطه بالتحديد.

ويعاني إنتر من غيابات عدة في المنتصف بعد إصابة نجميه نيكولو باريلا وستيفانو سينسي، بالإضافة لروبرتو جاليارديني وكوادو أسامواه.

وذكرت "لاجازيتا" أن اجتماعاً دار بين مسؤولي إنتر وأتالانتا في الأيام الماضية لمناقشة صفقة كولوسيفسكي الذي يلعب معاراً مع بارما منذ بداية الموسم.

وأوضح التقرير أن أتالانتا يطلب 40 مليون يورو لبيع نجمه في يناير، ولكن المفاوضات قد تُختتم على مبلغ أقل بين الناديين نظراً لقوة العلاقات بين الإدارتين.

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عقبة وحيدة تقف في طريق إنتر لإتمام الصفقة بحسب الصحيفة، وهو نادي اللاعب الشاب الحالي بارما، والذي يرفض التفريط في خدماته بمنتصف الموسم.

الصحيفة أشارت أن في حال تعقد الصفقة، فإنتر سيتحول نحو أرتورو فيدال من برشلونة، والذي يرفض ناديه رحيله على سبيل الإعارة، كما يحاول النادي الإيطالي.

وودع إنتر دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بعد الخسارة من برشلونة، وسيعود لمنافسات الدوري من بوابة لقاء فيورنتينا مساء السبت.