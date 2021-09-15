إنتر ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنتر ضد ريال مدريد في إطار الجولة الأولى من مجموعات الأبطال، على ملعب جوزيبي مياتزا

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

إنتر 0 × 1 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

90+2' نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

89' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف قاتل لريال مدريد، بعد عدة تمريرات بين لاعبي الميرينجي انتهت بكرة عرضية من البديل كامافينجا قابلها رودريجو بتسديدة قوية في الشباك.

88' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

82' عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى فينيسيوس الذي سدد تسديدة قوية ولكن الدفاع يبعدها في الوقت المناسب.

78' فرصة خطيرة لريال مدريد، عرضية من الجانب الأيمن قابلها بنزيما برأسية ولكن الحكم يحتسب تسلل على المهاجم الفرنسي.

72' محاولة لريال مدريد وعرضية من فينيسيوس من الجانب الأيسر ولكنها تصل سهلة للحارس.

70' أقل من 20 دقيقة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة.

60' مباراة هادئة وانحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.

53' أوووووووووووه فرصة خطيرة لإنتر ركلة ركنية من الجانب الأيمن قابلها دجيكو برأسية ولكن كورتوا تألق وحافظ على نظافة شباكه.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة محتسب بدل ضائع.

40' مباراة هادئة حتى الآن دون أي فرص خطرة من الجانبين في الشوط الاول.

36' أووووه فرصة خطيرة لريال مدريد، ركلة حرة من الجانب الأيمن وصلت إلى ميليتاو ولكنها مرت بجوار القائم.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

26' فرصة لريال مدريد، عرضية من الجانب الأيمن لعبها فالفيردي ولكن بنزيما يفشل في التعامل معها بشكل جيد وتمر بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

19' محاولات من لاعبي إنتر وهذه المرة مارتينيز يهدر فرصة خطيرة لأصحاب الأرض والتعادل السلبي يستمر.

15' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

9' أوووووووووه فرصة خطيرة لإنتر عن طريق دجيكو ولكن كورتوا يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، ومحاولات من الجانبين للسيطرة على الملعب.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

👕🔢 All set in our dressing room!

📍 San Siro #UCL pic.twitter.com/VOWpwoNKiW — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 15, 2021

تشكيل إنتر:

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - دي فراي - باستوني

إيفان بريزيتش - هاكان تشالهان أوغلو - مارسيلو بروزوفيتش - باريلا - ماتيو دارميان

إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز

تشكيلة الفريق للقاء الريال



البدلاء



21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio #إنتر_ريال #دوري_الأبطال #فورز_إنتر pic.twitter.com/FGP4rWlCzQ — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) September 15, 2021

واجه ريال مدريد الإنتر في 11 مباراة من قبل، فاز كل منهما في 5 وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل بينهما.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنتر وريال مدريد، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب جوزيبي مياتزا.