إنتر يحبط ريال مدريد وبرشلونة بخصوص شكرينيار

السلوفاكي محط اهتمام كبار القارة العجوز

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر سيرفض كل العروض التي ستأتيه الفترة المقبلة من أجل بيع نجمه ميلان شكرينيار.

وذكرت "دياريو جول" أن قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة أبديا اهتماماً بالتعاقد مع قلب الدفاع السلوفاكي في الصيف المقبل.

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وأوضحت "كوريري" أن إنتر لا يعد شكرينيار متاحاً للبيع من الأساس، خصوصاً وأن اللاعب جدد عقده الموسم الماضي حتى 2023.

وبالمقابل، أوضحت "توتوسبورت" أن الاجتماع الذي دار بين مسؤولي إنتر وبرشلونة الشهر الماضي شهد استفساراً من النادي الكتالوني بخصوص لاعب سامبدوريا السابق.

وأضاف التقرير أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي في إنتر، أبلغ نظرائه في برشلونة أن شكرينيار ليس للبيع، خصوصاً وأن سبق ورفض النادي عدة عروض بشأنه.

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وكشف اللاعب نفسه في تصريحات سابقة عن تلقيه عروضاً ضخمة في عامه الأول مع النيراتزوري، ولكن ناديه قام برفضه.

شكرينيار كان قد انضم لصفوف إنتر قبل عامين قادماً من سامبدوريا في صفقة قدرت في حدود 32 مليون يورو.