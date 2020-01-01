الانتقالات

ليس لاوتارو .. سيتيين أراد ضم نجم إنتر قبل الإقالة

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Nicolo Barella Marcelo Brozovic Inter 2019-20
Getty
اللاعب لم يُمانع ارتداء اللعب بجانب ميسي

كشفت صحيفة إل كوررييري ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة في التعاقد مع نيكولو باريلا نجم وسط الإنتر، ذلك قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق الإسباني عقب الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

المدرب صاحب الـ61 عامًا أبدى إعجابه بلاعب الوسط المنضم للإنتر صيف 2019، وقد رآه أفضل من يخلف إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في وسط ملعب الفريق الكتالوني الموسم القادم.

الصحيفة أوضحت أن مسؤولي البارسا تواصلوا بالفعل مع وكيل أعمال باريلا للحديث معه عن إمكانية ارتداء قميص البلوجرانا، وقد حاولوا إغراء صاحب الـ23 عامًا بعرض مالي قوي بجانب ميزة اللعب بجانب النجم ليونيل ميسي.

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    وأضافت أن المفاوضات لم تأخذ الطابع الرسمي، خاصة مع علم البارسا بصعوبة الحصول على باريلا نظرًا للمعارضة القوية المتوقعة من جانب أنتونيو كونتي المدير الفني للنيرادزوري، الذي يرى اللاعب أحد عناصر مشروعه الأساسية في جوزيبي ميتازا.

    يُشار إلى أن برشلونة أعلن إقالة سيتيين من تدريبه عقب الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في لشبونة يوم الجمعة الماضي، فيما سيلعب إنتر مساء اليوم في نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام شاختار دونستيك الأوكراني.

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