إنتر يتحرك نحو البدائل بعد تجديد دجيكو مع روما

قائمة من الأسماء المرشحة لدعم هجوم إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وضع إنتر عدداً من الأسماء البديلة المرشحة لتدعيم هجوم الفريق بعد تؤكد فشله في التعاقد مع إيدن دجيكو من صفوف روما.

وأعلن روما رسمياً مساء الجمعة تمديد عقد المهاجم البوسني المطلوب في إنتر حتى 2022 رغم الحديث عن اقتراب رحيله.

وذكرت "سكاي" أن قائمة المهاجمين تضم فيرناندو لورينتي المتاح مجاناً بعد انتهاء عقده مع توتنهام ويحظى باهتمام عدة أندية.

وبحسب الصحف، فلورينتي متابع ليس فقط من إنتر، ولكن مانشستر يونايتد، لاتسيو، نابولي، وإشبيلية بسبب وضعه كلاعب مجاني.

إيكاردي يتمسك بفرصة الاستمرار رفقة إنتر بالموسم الجديد

ثاني الأسماء هو أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، والذي قد يدخل في صفقة تبادلية مع ماورو إيكاردي حال وافق الأخير على اللعب للبارتينوبي.

وضمت اللائحة أنتي ريبيتش، جناح فرانكفورت، وتيمو فيرنر، مهاجم لايبزج، بالإضافة لاحتمالية أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، المطروحة في إنجلترا.

ويفتتح إنتر موسمه في السادس والعشرين من أغسطس عندما يلاقي ليتشي بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.