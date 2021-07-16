إنترناسيونال يكشف سبب رفض العروض السعودية لضم إدينيلسون

ما هو سبب رفض العروض السعودية لضم إدينيلسون؟

علق أليساندرو بارسيلوس، نائب رئيس نادي إنترناسيونالي البرازيلي، على العرض الذي تقدم به نادي الشباب السعودي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب إدينيلسون أندرادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقدمت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بعرض من أجل شراء إدينيلسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدارة النادي البرازيلي لم توافق عليه.

بارسيلوس قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "لا حصة النادي ولا راتب اللاعب وصلا إلى إقناعنا للموافقة على عرض نادي الشباب".

نائب رئيس النادي البرازيلي تابع: "إدينيلسون أحد أهم لاعبي الفريق، وهو يشعر بالسعادة في فريقه، ونريد أن يكمل عقده معنا، فهو قائد مجموعتنا ومن الطبيعي أن يكون لديه عروضًا".

وواصل: "هذه هي المرة الثالثة التي يصلنا فيها رضًا سعوديًا، والشباب مثله مثل باقي الأندية السعودية، لم يدفع أكثر من 4 ملايين دولار من أجل التعاقد مع اللاعب".

واستطرد قائلًا: "بالعرض الحالي لا يوجد أي احتمال لانضمامه إلى نادي الشاب، بالرغم من إلحاح المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا، والذي تحدث معه وأبدى اهتمامه به خلال حديثه معنا".

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وأردف: "سنوافق على رحيل إدينيلسون أندرادي، إذا وصل لنا عرضًا مناسبًا، لأنننا بحاجة إلى إيرادات مالية لل بعض الإشكاليات لدينا، لأن لدينا خطة مالية يجب الوفاء بها، ونحتاج إلى عائدات غير عادية من بيع اللاعبين، وأيضًا لن نفرط في نجومنا.

المدرب البرازيلي تشاموسكا، المدير الفني لفريق الشباب، يريد تعويض رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون خلال فترة الانتقالات الحالية.