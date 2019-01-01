إمبولي يعلن انتقال بن ناصر إلى ميلان

الجزائري أفضل لاعب في أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ألمح بييترو أكاردي، المدير الرياضي لنادي إمبولي، لانتقال لاعب الفريق الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى صفوف ميلان.

وشغلت صفقة انتقال بن ناصر إلى صفوف الروسونيري الإعلام الإيطالي في الأسابيع الماضية بعد المفاوضات الشاقة بين الأطراف.

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وقال أكاردي مع "لاجازيتا": "إسماعيل محاري، يذكرني بجاتوزو في أسلوب لعبه كثيراً، تكتيكياً هو لاعب مميز للغاية".

وأضاف: "جماهير الميلان ستحبه كثيراً وستحب أسلوب لعبه، هو محارب وشخصية يحبها الجميع في غرف الملابس".

وختم: "أتذكر في لقاء فيورنتينا استرجع الكرة من الخصم ولكن الأخير أصابه بقطع في القدم، يومها تعرض لسبع غرز ولكن قرر الاستمرار".

صفقة انتقال بن ناصر لميلان - الجميع رابح

وأشارت آخر التقارير أن بن ناصر سينتقل لميلان في صفقة تقدر في حدود 16 مليون يورو.

وتم اختيار الجزائري كأفضل لاعب في أمم إفريقيا الأخيرة بمصر، والتي تُوج بلقبها رفقة محاربي الصحراء.