لجنة الانضباط تُقرر إيقاف إمام عاشور 12 مباراة

الاتحاد لم يُوقف فقط عاشور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط الخاصة بالفيديوهات التي غزت السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة ويظهر خلالها بعض لاعبي الزمالك مواليد 99 بقيادة إمام عاشور وهم يُوجهون الشتائم الخارجة للأهلي وجماهيره ورموزه.

عاشور شارك مع فريق الزمالك الشاب في مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لبطولة دوري الجمهورية لمواليد 99، وقد ظهر بعد اللقاء في عدة فيديوهات داخل غرفة خلع اللابس يحتفل مع زملائه بالفوز باللقب ويهتف بألفاظ خارجة ضد الأهلي وجماهيره ورئيسه الراحل صالح سليم والسابق حسن حمدي بجانب الإعلامي أحمد شوبير.

وقرر اتحاد كرة القدم المصري إحالة الفيديوهات للجنة الانضباط، قبل أن يتقدم النادي الأهلي بشكوى ضد اللاعب وزملائه الظاهرين في الفيديو.

اللجنة أعلنت اليوم الثلاثاء إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه مصري، وإيقاف 5 لاعبين آخرين ظهروا في الفيديوهات 8 مباريات لكل منهم مع تغريمهم 100 ألف جنيه.

🔴الانضباط يوقف عاشور وخمسة من ناشئي الزمالك .. والنادي يستأنف ...⬇️⬇️ تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة... Posted by EFA on Tuesday, April 13, 2021

اللاعبون الخمسة هم أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين سيد وعمر ياسر.

يُذكر أن اتحاد كرة القدم لم يعتمد فوز الأهلي أو الزمالك بلقب بطولة الجمهورية لمواليد 99 لتساويهما في النقاط، بل قرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد البطل.