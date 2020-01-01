إلقاء القبض على رونالدينيو للمرة الثانية في 48 ساعة والتهمة غسيل الأموال

إلقاء القبض على رونالدينيو من جديد للمرة الثانية في 48 ساعة بباراجواي بتهمة غسيل الأموال.

كشفت تقارير صحفية باراجويانية اليوم أن النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو قد تم القبض عليه من جديد قبل ساعات بعدما تم الافراج عنه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ايه بي سي كولور" والتي أكدت أن التهمة هذه المرة هي غسيل الأموال وإعادة تدويرها على حسب تعبيرها.

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وكان رونالدينيو قد قُبض عليه قبل أيام في باراجواي بجواز سفر مزور مكتوب به أن جنسيته باراجويانية رفقة شقيقه الذي صاحبه في تلك الرحلة.

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وتم الإفراج عن رونالدينيو ومعه شقيقه بعدها بساعات بعدما تأكد المدعي العام أنهما غير مذنبان وبعد أن حصل على شهادة الثنائي.

ولم يوافق القاضي على قرار المدعي العام وقام بإصدار قرارًا جديدًا بالقبض على الثنائي بعدما استمع لشهادة ضابط شرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه رونالدينيو وشقيقه تساؤلات اعلامية عديدة بسبب جوازات السفر المزورة، حيث لا يحتاج النجم البرازيلي لجواز سفر لدخول باراجواي ويكفيه إشهار بطاقة الهوية الوطنية.

جدير بالذكر أن رونالدينيو يواجه أزمات عديدة مع السلطات في البرازيل حيث تم فرض غرامة تساوي حوالي ستة ملايين دولار عليه هو وشقيقه وتم منعهم من مغادرة البلاد بسببها.